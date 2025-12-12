Gran Gala Capitale della Cultura, prima assoluta della “Suite Empedocle” al teatro Pirandello

Un omaggio in musica ai quattro elementi di Empedocle, parte del dossier di candidatura di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. Nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Agrigento2025, il Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera e il Ministero dell’Università e della Ricerca, questa serata in programma venerdì ( 19 dicembre ) alle 18, preceduta alle 11.30 da una prova aperta alle scuole, al Teatro Pirandello di Agrigento.

Il cuore del concerto sarà la prima esecuzione assoluta della Suite Empedocle composta da Gaetano Randazzo, vincitore di una selezione pubblica bandita dal Conservatorio; un omaggio ai quattro elementi di Empedocle che seguirà la storia Akragas immergendosi nell’oggi, nelle sfide del presente, dalla salvaguardia dell’ambiente alla crisi climatica. La Suite in 4 tempi sarà al centro di un intenso programma “crossover” che celebra la grande musica, dall’opera lirica italiana, alle colonne sonore di celebri film.

Protagonista l’Orchestra del Conservatorio Arturo Toscanini, diretta dal Maestro Walter Attanasi. Solisti ospiti Sara Semilia (soprano), Samuele Di Leo (tenore), Miriam Versaci e Eleonora Tomasino (jazz singer), Gennaro Desiderio (violino), Nico Ciricugno (viola) e Giacomo Tantillo (tromba jazz). Musiche di Mascagni, Puccini, Verdi, Rota, Morricone, Piazzolla, Williams, Bacalov, Gershwin, Galliano, arrangiamenti e orchestrazioni di David Foster, David Garrett, Franck van der Heijden, Filippo D’Allio e Raffaele Minale. L’ingresso è libero.

“Sui quattro elementi di Empedocle si è articolato il programma culturale di Agrigento Capitale – dice il presidente della Fondazione Agrigento 2025, Maria Teresa Cucinotta – Oggi che Agrigento Capitale si avvia a conclusione, trova in questa Suite un’espressione musicale di grande suggestione, una colonna sonora che coniuga passato e presente, a chiusura di un anno impegnativo ma che ha contribuito alla crescita culturale della Città”. “Questo concerto testimonia la creatività di questo nostro territorio capace di offrire nuove innovative forme di produzione culturale. In questo caso in campo musicale – interviene il direttore generale di Agrigento2025, Giuseppe Parello.

L’evento è sostenuto dalla Fondazione Agrigento2025 ed è realizzato in collaborazione con la Fondazione Daniele Della Bona e i Conservatori di musica di Palermo e Trapani.

“Il gala sarà un’occasione straordinaria e una ribalta per i dipartimenti classici, jazz e pop rock del Conservatorio; per mettere in luce i nostri giovani talenti al fianco di professionisti di chiara fama, sotto la direzione del maestro Walter Attanasi – interviene la direttrice del Conservatorio, Mariangela Longo che ha ideato il progetto artistico con il direttore di produzione e vice direttore Simone Piraino – Chiudiamo così un anno entusiasmante che ha visto il Conservatorio Toscanini vincere prestigiosi riconoscimenti e realizzare progetti internazionali divenendo ambasciatore del suo territorio nel mondo”. Per il presidente del Conservatorio Toscanini, Giuseppe Tortorici “Un evento che testimonia la forza di una comunità accademica capace di produrre iniziative artistiche di alto profilo e di costruire sinergie con le istituzioni del territorio, con i Conservatori siciliani e con partner di rilevanza nazionale”.