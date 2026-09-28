Minacce a imprenditore edile, due ai domiciliari 

I Carabinieri della Stazione di Trabia, con il supporto deicolleghi della Stazione di Palermo Oreto, hanno dato esecuzione a un provvedimento cautelare, emesso su attenta e tempestiva richiesta della Procura della Repubblica di Termini Imerese,diretta dal dott. Angelo Vittorio Antonio Cavallo, che hadisposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa, applicato con il braccialetto elettronico, nei confronti di due uomini, un 32enne e un 57enne, gravemente indiziati del reato di atti persecutori.

L’attività investigativa, condotta dai militari dell’Arma sotto l’autorevole coordinamento della Procura termitana, ha permesso di ricostruire una vicenda che si è protratta per mesi: tra febbraio e settembre 2026, i due indagati hanno sottoposto la vittima, un imprenditore edile, a una escalation di molestie e minacce. All’origine del contendere, la rescissione di un contratto d’appalto relativo a lavori di ristrutturazione: dopo l’interruzione del rapporto, gli indagati hanno preteso dallavittima la restituzione, non dovuta, delle somme di denaro già corrisposte per i lavori.

Gli accertamenti svolti dai Carabinieri, hanno consentito di raccogliere elementi ritenuti sufficienti dall’Autorità Giudiziariaper l’adozione della misura cautelare, volta a tutelare l’incolumitàdella persona offesa e a interrompere la condotta persecutoriacontestata.