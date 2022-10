Nascondeva 8kg marijuana in cantina, arrestato venticinquenne

I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno arrestato un venticinquenne, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Con i militari del nucleo cinofili di Villagrazia, i militari hanno perquisito una cantina nella disponibilità del giovane, nel quartiere Bonagia, dove sono stati trovati 8 chili di marijuana e più di 160 grammi di hashish, oltre a materiale utile al confezionamento, tra cui tre bilance elettroniche di grandi dimensioni e tre bilancini di precisione.

Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati 600 euro. La droga è stata portata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale dei carabinieri di Palermo per le analisi. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere per il giovane.