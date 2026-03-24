Palermo

Sequestrati in aeroporto 13 esemplari di corallo a rischio estinzione

Sequestrati 13 esemplari di corallo a rischio estinzione nel corso di controlli all'aeroporto internazionale Falcone-Borsellino

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

 I finanzieri del Comando provinciale di Palermo e i funzionari del Distaccamento locale Sicilia 1 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato 13 esemplari di corallo a rischio estinzione nel corso di controlli all’aeroporto internazionale Falcone-Borsellino.

Nel corso di due distinti controlli doganali sono stati intercettati due turisti italiani che, provenienti dalle Mauritius e dalle Maldive, avevano nascosto nei propri bagagli coralli, rientranti nell’ordine della “scleractinia”, specie protetta dalla Convenzione Cites. I finanzieri hanno notato come alcuni degli esemplari presentassero caratteristiche quali odore e colorazione tali da far ritenere una recente rimozione dalla barriera corallina.

In particolare, alcuni degli esemplari sequestrati presentavano una colorazione marrone-giallastra, elemento che consente di escludere che gli stessi provenissero da fenomeni di spiaggiamento naturale. I coralli, sprovvisti degli appositi certificati di origine o di licenza previsti dalla disciplina convenzionale internazionale, sono stati quindi sottoposti a sequestro amministrativo, mentre ai passeggeri è stata comminata una sanzione amministrativa da 3mila a 15mila euro.

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