Palermo
Tir si ribalta dopo scontro con auto, due feriti
L'automobilista e il camionista hanno riportato lievi ferite.
Traffico di Palermo paralizzato questa mattina per un incidente in via Messina Marine. Un autoarticolato nello scontro con una vettura si è ribaltato bloccando completamente una delle strade più importanti del capoluogo che collega il porto all’autostrada. Il grosso mezzo blocca tutte e due le carreggiate. Stanno intervenendo i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale. L’automobilista e il camionista hanno riportato lievi ferite.
Redazione
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