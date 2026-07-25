Trombe d’aria tra Gaffe e Ciotta, donna tratta in salvo da due bagnini
L'intervento di Natal Onolfo e Morena Rubino, operatori della Cooperativa Mediterranea, con il prezioso aiuto di Giuseppe Giganti, titolare del chiosco Baia del Sol,
Due trombe d’aria si sono abbattute sul tratto di costa tra Torre di Gaffe e Ciotta, creando in pochi istanti una situazione di grave pericolo.
“Il personale del Servizio di Salvataggio – dice il sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino – ha immediatamente fatto uscire tutti i bagnanti dall’acqua. Durante l’emergenza, una signora in difficoltà è stata tratta in salvo grazie al coraggioso intervento di Natal Onolfo e Morena Rubino, operatori della Cooperativa Mediterranea, con il prezioso aiuto di Giuseppe Giganti, titolare del chiosco Baia del Sol, che insieme sono riusciti a riportarla a riva utilizzando delle corde. A loro va il più sentito ringraziamento dell’Amministrazione Comunale per la professionalità, il coraggio e il senso del dovere dimostrati. In presenza di condizioni meteo avverse o di mare in peggioramento, seguite sempre le indicazioni del personale di salvataggio e lasciate immediatamente l’acqua. La prudenza e il rispetto delle regole possono salvare la vita: viviamo le nostre meravigliose spiagge in sicurezza”.