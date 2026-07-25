Trombe d’aria tra Gaffe e Ciotta, donna tratta in salvo da due bagnini

Due trombe d’aria si sono abbattute sul tratto di costa tra Torre di Gaffe e Ciotta, creando in pochi istanti una situazione di grave pericolo.

“Il personale del Servizio di Salvataggio – dice il sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino – ha immediatamente fatto uscire tutti i bagnanti dall’acqua. Durante l’emergenza, una signora in difficoltà è stata tratta in salvo grazie al coraggioso intervento di Natal Onolfo e Morena Rubino, operatori della Cooperativa Mediterranea, con il prezioso aiuto di Giuseppe Giganti, titolare del chiosco Baia del Sol, che insieme sono riusciti a riportarla a riva utilizzando delle corde. A loro va il più sentito ringraziamento dell’Amministrazione Comunale per la professionalità, il coraggio e il senso del dovere dimostrati. In presenza di condizioni meteo avverse o di mare in peggioramento, seguite sempre le indicazioni del personale di salvataggio e lasciate immediatamente l’acqua. La prudenza e il rispetto delle regole possono salvare la vita: viviamo le nostre meravigliose spiagge in sicurezza”.