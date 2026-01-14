Apertura

Vìola il divieto di avvicinamento facendosi trovare in casa della moglie, arrestato palmese

La vicenda scaturisce dalla denuncia dell’ex coniuge che, tornando in casa, ha trovato l'uomo all’interno del suo appartamento

Pubblicato 18 ore fa
Da Redazione

Si fa trovare nell’appartamento della moglie nonostante fosse sottoposto al divieto di avvicinamento alla donna, ai figli e ai luoghi da loro frequentati. I carabinieri di Palma di Montechiaro hanno arrestato P.A., trentasettenne del posto, per non aver ottemperato agli obblighi imposti dalla misura cautelare.

L’indagato, su disposizione del pm Alessandra Chiffi, è stato trasferito in carcere in attesa dell’udienza di convalida del provvedimento. La vicenda scaturisce dalla denuncia dell’ex coniuge che, tornando in casa, ha trovato il trentasettenne all’interno del suo appartamento. La donna, impaurita, è corsa immediatamente in caserma raccontando tutto ai militari dell’Arma e consegnando loro le chiavi dell’abitazione.

I carabinieri sono intervenuti sul posto e, poco dopo, hanno costatato l’effettiva presenza dell’uomo sui luoghi in palese violazione della misura a cui era sottoposto. Per questo motivo è scattato l’arresto in flagranza di reato e, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. 

