Aeroporto Valle dei Templi, al via sottoscrizione delle azioni 

Giovedì 15 e Venerdì 16 Giugno, dalle ore 16.30 in via U. La Malfa 46, presso lo studio del Presidente dell’Ordine dei Notai, dr.ssa Claudia Gucciardo, sarà possibile sottoscrivere le azioni della costituenda S.p.A. Aeroporto Valle dei Templi di Agrigento.

Lo annuncia, in un video pubblicato sulla propria pagina Facebook, il deputato agrigentino on. Calogero Pisano, vero motore propulsivo dell’intera iniziativa che, qualche giorno addietro, ha personalmente visionato, unitamente ad un gruppo di tecnici, il sito dove presumibilmente sorgerà lo scalo aeroportuale agrigentino.

Nel momento della sottoscrizione non verrà richiesto il versamento di alcuna somma di denaro, conferimento che avverrà soltanto all’atto della costituzione ufficiale della nuova società prevista per il primo di ottobre, data entro la quale sarà possibile prenotare le quote azionarie presso qualsiasi studio notarile della provincia.

Il valore nominale di un’azione è di 1.000 euro, il capitale sociale minimo da raggiungere con la sottoscrizione è di 2.000.000 di euro.