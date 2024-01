Agricoltura, Catanzaro (Pd): “Governo distante dai bisogni dei siciliani”

”Il governo Schifani continua ad avere atteggiamenti che rischiano di compromettere la tenuta sociale della nostra isola. Come per i disservizi sanitari segnalati ogni giorno in ogni parte dell’isola e sconosciuti a Schifani ed ai suoi assessori, anche per i bisogni del mondo agricolo e degli allevatori c’è una lontananza che preoccupa. Il centrodestra siciliano sta nei palazzi per spartire poltrone ed i territori soffrono una crisi che a tutti i livelli sta portando la Sicilia verso il baratro”. Così il capogruppo all’Ars del Pd commentando il corteo di protesta degli agricoltori in corso a Sciacca e Menfi, nell’agrigentino.

”Le proteste degli agricoltori contro le politiche dell’Ue, dell’Italia e della Regione Siciliana – dice Catanzaro – impongono alla giunta Schifani di attivare un urgente corridoio di confronto con il governo nazionale. Le misure comunitarie favoriscono la vendita di prodotti non salubri a danno dei nostri, il governo regionale deve stare al fianco del mondo produttivo agricolo, deve rappresentarne le esigenze e deve attivare misure concrete per evitare che i costi di produzione, che sono altissimi, possano allontanare i giovani da un comparto che deve invece continuare ad essere una nostra eccellenza. Il governo regionale non riesce nemmeno ad affrontare le questioni di cui ha competenza, come l’inquinamento del lago Arancio che ha bloccato le irrigazioni. Rappresenteremo a Palermo la sofferenza degli agricoltori e degli allevatori siciliani, le difficoltà degli imprenditori sono aumentate e in questi anni non sono state affrontate né dal governo Musumeci né dal governo Schifani”.