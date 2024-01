Agricoltura, integrazione salariale per zone colpite da calamità

I lavoratori agricoli a tempo determinato, iscritti negli elenchi anagrafici dei Comuni colpiti da eccezionali calamita’ o avversita’ atmosferiche, potranno beneficiare di un’integrazione salariale. La Regione Siciliana ha pubblicato il decreto, a firma dell’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino, che, in virtu’ di una norma nazionale, individua le zone dell’Isola interessate da fenomeni atmosferici eccezionali, come le piogge alluvionali e i forti venti. Si tratta degli eventi dall’8 febbraio al 10 febbraio di quest’anno nelle province di Catania e Ragusa e dal 9 al 10 febbraio in quelle di Siracusa e Caltanissetta. La stessa misura e’ prevista anche per la provincia di Agrigento colpita dalle grandinate dello scorso 23 settembre. Il decreto, inoltre, individua le zone danneggiate dalla peronospora: sono le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Palermo per il periodo compreso tra il primo maggio e il 31 luglio; Ragusa dal primo giugno al 31 luglio; la provincia di Trapani relativamente al periodo tra il primo maggio e il 17 giugno.