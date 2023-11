Agrigento2025, la Dc: “Statuto deve essere subito discusso in consiglio comunale”

“Lo Statuto della fondazione Capitale della Cultura deve essere immediatamente discusso in Consiglio Comunale. Perché il Sindaco rallenta la trattazione dello Statuto in Consiglio?”. Lo dichiarano in una nota i consiglieri comunali del gruppo della Democrazia Cristiana a margine della seduta di ieri andata a vuoto.

La Dc prosegue: “Il nostro gruppo consiliare ha chiesto il prelievo del punto per poter trattare lo Statuto di Capitale della Cultura, capendo che deve immediatamente essere discusso in Consiglio. L’Amministrazione, per tutta risposta, a seguito della nostra richiesta urgente di trattare celermente in Aula lo statuto, cosa fa? Non riesce a tenere il numero legale e fa cadere la seduta, rendendo impossibile la trattazione del punto. Noi abbiamo a cuore che Agrigento arrivi pronta all’appuntamento del 2025, per questo abbiamo sollecitato con forza la discussione in Consiglio sulla fondazione, nell’ esclusivo interesse della nostra amata città, ma niente! Sembra che i tanti annunci fatti dal Sindaco sulla fondazione siano privi di una vera, forte e concreta volontà di portarla avanti. Forse non è più convinto delle sue stesse proposte? Forse sta aspettando il “piano B”? Sia chiaro con il Consiglio Comunale una volta per tutte. La posta in gioco è alta ed il Sindaco deve essere all’altezza”.