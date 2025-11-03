Politica

Caos trasporti marittimi, Ciminnisi: “Basta proroghe ed incertezze, la Regione dia risposte concrete”

La deputata del M5S all'Ars ha chiesto la convocazione di un’audizione urgente in merito alla scadenza della convenzione che regola i collegamenti marittimi con le Isole Eolie, Egadi, Pantelleria e Ustica.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

 L’onorevole Cristina Ciminnisi (M5S), componente della IV Commissione legislativa “Ambiente, Territorio e Mobilità” dell’Assemblea Regionale Siciliana, ha chiesto formalmente al presidente della Commissione, on. Giuseppe Carta, la convocazione di un’audizione urgente in merito alla scadenza della convenzione che regola i collegamenti marittimi con le Isole Eolie, Egadi, Pantelleria e Ustica.

«La proroga della convenzione tra la Regione Siciliana e la Società Navigazione Siciliana, scaduta lo scorso 22 ottobre, rappresenta un nodo cruciale che non può più essere affrontato con soluzioni tampone – dichiara Ciminnisi -. Senza un nuovo contratto o un bando per i nuovi affidamenti, si rischia di compromettere i servizi essenziali di collegamento e la tenuta occupazionale del personale marittimo».

Secondo quanto riportato da numerosi organi di stampa, ed evidenziato nella richiesta, la SNS avrebbe già comunicato ai sindacati l’intenzione di avviare procedure di esubero e licenziamento collettivo, vista l’assenza di un nuovo quadro contrattuale. La richiesta di audizione include, oltre ai rappresentanti istituzionali, i vertici di Caronte&Tourist Isole Minori e delle principali sigle sindacali del settore. Ciminnisi sottolinea la necessità di una pianificazione stabile e conforme alla normativa europea, che superi la logica delle continue proroghe e deroghe

«È inaccettabile che la Regione rimanga immobile di fronte a una situazione che rischia di lasciare isolate intere comunità e di mettere in ginocchio decine di famiglie di lavoratori – afferma la deputata trapanese -. Serve un cambio di rotta deciso. Non possiamo più permettere che l’erogazione dei servizi pubblici marittimi dipenda da proroghe dell’ultimo minuto. È tempo che la Regione Siciliana si doti di una strategia chiara e duratura, capace di garantire continuità, trasparenza e diritti sia ai cittadini, sia ai lavoratori».

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Catania

Arrestato spacciatore catanese con 4,5 kg di droga nascosta in garage
Cultura

Si conclude “Sphairos – incontri filosofici nei luoghi di Empedocle”, Masone: “Al lavoro per l’edizione 2026”
Caltanissetta

Maxi controllo del territorio a Caltanissetta: denunciate tre persone e sequestrata droga
Cultura

Al via i “Laboratori di Agroecologia” per Agrigento Capitale della cultura 2025
Favara

Favara, al via raccolta fondi per i figli di Marianna Bello: donazioni fino al 30 novembre
Politica

Caos trasporti marittimi, Ciminnisi: “Basta proroghe ed incertezze, la Regione dia risposte concrete”