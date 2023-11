Capitale della Cultura, Di Mauro: “Stanziati 10 milioni di euro per Agrigento”

“Un risultato importante a cui faranno seguito interventi altrettanto importanti per la città di Agrigento nell’ambito dell’arredo urbano, del decoro e del verde. Un passo decisivo perché Agrigento si faccia trovare pronta all’appuntamento del 2025”. Così l’assessore regionale all’energia e coordinatore Mpa di Agrigento, Roberto Di Mauro, commenta l’inserimento nella nuova finanziaria regionale ( in particolare nell’articolo 33 ) di un finanziamento di 10 milioni di euro per la città di Agrigento, capitale della cultura 2025. Un finanziamento diviso in due tranche le cui modalità verranno delineate con un successivo decreto regionale.