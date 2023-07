Case popolari di Ribera, approvato emendamento nel collegato della Finanziaria regionale

Un emendamento nel collegato della Finanziaria regionale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia popolare alle 60 famiglie di Ribera ancora senza casa è stato approvato stamattina nel corso dell’ultima seduta all’Ars. Lo annuncia l’onorevole Carmelo Pace, capogruppo all’Ars della Democrazia Cristiana, intervenendo ancora una volta sulla questione degli alloggi, pronti da oltre 2 anni, ma non ancora assegnati dal sindaco agli aventi diritto.

“Dopo la presentazione del disegno di legge autonomo ho presentato anche questo emendamento per non lasciare nessuna strada intentata ed essere in pace con la coscienza – ha detto l’on. Pace – Ho portato a termine l’ultimo atto possibile per chiudere l’annosa questione e non dare ulteriore adito a nessuna scusa. Mi auguro che già da domani il sindaco di Ribera consegni le abitazioni pronte da due anni alle 60 famiglie sfollate di via Martiri di via Fani”.