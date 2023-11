Casteltermini, Circo nuovo assessore della giunta Nicastro

Dopo le dimissioni del vicesindaco e assessore Fabio Catalano, il Sindaco di Casteltermini Gioacchino Nicastro ha nominato nella giornata di ieri un nuovo assessore. Si tratta di Nunzio Pio Circo. Dopo aver prestato il giuramento, il neo Assessore ha ringraziato il sindaco e la giunta. “Ringrazio la giunta e il sindaco per aver tenuto fede, come sempre, alla parola data. Questo è il mio primo incarico istituzionale, cercherò di fare del mio meglio per Casteltermini, onorando il ruolo che andrò a svolgere,” ha dichiarato il neo assessore Circo. Il Sindaco si riserva di procedere al conferimento delle deleghe assessoriali in un secondo momento.