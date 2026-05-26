AMMINISTRATIVE 2026

Elezioni 2026, la DC non arretra: “Non siamo noi ad aver rotto la coalizione”

Al momento un apparentamento con l'area che sostiene Alonge sembra molto difficile: non si sono ancora ricucite le ferite dentro il centrodestra

Pubblicato 44 minuti fa
Da Gioacchino Schicchi

Nessun passo indietro rispetto alle posizioni di fermezza dentro il centrodestra, ma, soprattutto, nemmeno uno avanti per andare incontro allo schieramento di Dino Alonge in vista di un apparentamento per il ballottaggio.

La Democrazia Cristiana incassa un risultato definito “importante” in termini di consensi diretti e rispedisce al mittente le accuse di aver, di fatto, rischiato di far vincere il campo largo.

“Siamo molto soddisfatti per il risultato importante della lista della Dc – commenta l’ex sindaco Marco Zambuto -. E’ giusto chiarire che non siamo noi ad aver rotto la coalizione di centrodestra, anzi. C’è stato chi ha formalmente detto che non ci voleva e ha posto dei veti contro la Democrazia cristiana, invece che fare un’analisi critica oggettiva su cinque anni di amministrazione fallimentare, la stessa che ha gestito in modo tragico Agrigento 2025. Si è preferita l’arroganza e la prepotenza alla democrazia con risultati che sono sotto gli occhi di tutti: la città ha votato in un’altra direzione”.

Molto tiepida sull’ipotesi apparentamento anche la posizione del candidato sindaco Luigi Gentile, il quale in una nota di stamattina ha fatto gli auguri ad entrambi i candidati che andranno al ballottaggio lasciando intendere che non sarà della partita.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.18/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.18/2026
Pagina 1 di 13
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Gioacchino Schicchi

Elezioni 2026, la DC non arretra: “Non siamo noi ad aver rotto la coalizione”
di Gioacchino Schicchi

Ecco il nuovo Consiglio comunale: tutti i nomi di chi andrà in aula Sollano
di Gioacchino Schicchi

Elezioni, in attesa del ballottaggio ecco i partiti e i candidati che hanno fatto il pieno di voti
Agrigento

Elezioni, ecco i sindaci eletti nell’agrigentino tra riconferme e nuovi volti
di Gabriele Terranova e Irene MilisendaIn aggiornamento

Amministrative ad Agrigento: sarà ballottaggio tra Sodano e Alonge (video)
banner italpress istituzionale banner italpress tv