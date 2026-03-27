Centrodestra, Sodano balla da solo: “Basta immobilismo, pronto a candidarmi”

Tra un rimpallo e un altro nel Centrodestra, alla fine l’ex sindaco Lillo Sodano sembra aver esaurito la pazienza. Lui, indicato già da tempo come il candidato privilegiato della coalizione, ha per settimane atteso che le forze di Governo tra Palermo e Roma convergessero su di lui, senza che però arrivasse il necessario “via libera”. Adesso però l’ex senatore rompe gli indugi e scende in campo con una nota stampa che sembra delineare uno scenario inatteso e temuto da alcuni.

“Prendo atto della mancata volontà di tutti i partiti del centrodestra di convergere su un progetto che abbia Agrigento al centro, davvero – dice in una nota- L’evidente indisponibilità a imprimere un impulso diverso e tempestivo alla Città e alla sua governance – preservando, con ogni probabilità, logiche ormai deteriorate – mi spinge a condividere la riflessione su una candidatura che superi l’immobilismo, insieme a chiunque abbia davvero a cuore il buon futuro di Agrigento. Lo devo alla mia Città, lo devo alla mia gente che mi chiede a gran voce un nuovo impegno. Valuto così questa possibilità, ormai doverosa ma anche entusiasmante” – conclude Lillo Sodano.

Una presa di posizione molto pesante, che spariglia le carte mentre la coalizione (o possibile tale) di centrodestra è ancora alla ricerca di una strada per la tanto agognata (da chi?) unità. In tal senso domani si dovrebbe tenere un tavolo regionale per decidere del candidato e questa mossa di Sodano potrebbe o accelerare la decisione o tracciare un’ennesima frattura interna al medesimo schieramento, con lo scenario di ben 3 candidati sindaco, come del resto avvenuto già in passato.