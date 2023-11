Collegato, Pace: “Due milioni e mezzo incremento orario personale Asu”

“Siamo molto soddisfatti per l’approvazione del Collegato ter, che contiene norme a sostegno dei lavoratori e degli enti locali. Abbiamo stanziato 2 milioni e mezzo per consentire ai 3.700 lavoratori Asu di poter continuare a lavorare 36 ore settimanali fino al prossimo 31 dicembre, dando così continuità all’incremento orario attivato già nello scorso mese di ottobre”. Lo dichiara il capogruppo all’Ars della Democrazia Cristiana, Carmelo Pace.

“Si tratta di un Collegato, approvato in un clima di serenità, che mette al primo posto i lavoratori. Con l’approvazione si è consentito un contributo straordinario ai Consorzi di bonifica, si pone fine ad una vertenza decennale che riguardava il mancato adeguamento del contratto del personale Esa, viene riconosciuto ai dipendenti della Regione Siciliana l’anticipo dei pagamenti delle spettanze relative al rinnovo del contratto 2022/2024.

“Il nostro impegno e prossimo obiettivo in merito al personale Asu è quello della stabilizzazione. Ho chiesto all’on. Falcone, che ringrazio per il lavoro fin qui svolto, di intraprendere il processo di stabilizzazione iniziando subito l’iter in Commissione bilancio. Insieme alla condivisione delle altre forze politiche lavoreremo per introdurre all’interno della prossima Finanziaria un emendamento che preveda la stabilizzazione, mettendo fine ad un precariato lungo 30 anni, che consentirebbe così di dare dignità a questi lavoratori”, conclude Pace.