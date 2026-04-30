Agrigento, proseguono i lavori di ristrutturazione dei locali per il nuovo Centro per l’impiego

Ad Agrigento, al piano terra del Plesso Tornabene dell’IC Quasimodo, in Viale Monserrato, sono iniziati i lavori di ristrutturazione dei locali da adibire a nuova sede del Centro per l’impiego del nucleo di Agrigento. Il completamento dell’opera è previsto entro il prossimo 30 giugno.

“E’ un risultato di rilievo. Si tratta infatti di una struttura moderna, funzionale, pienamente accessibile, ampia e dotata di tutti i requisiti necessari. Disporrà inoltre di un ampio parcheggio per l’utenza. Continuiamo a lavorare con costanza per migliorare i servizi e creare nuove opportunità per la nostra comunità”, dichiara il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè.

Su nove province siciliane, Agrigento, insieme a Enna, si distingue tra quelle che hanno saputo cogliere e sfruttare in modo concreto le opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. “Ringrazio l’assessore ai Quartieri e alle Politiche Attive del Lavoro, Marco Vullo, e l’assessore ai Lavori Pubblici, Gerlando Principato, per aver lavorato instancabilmente al raggiungimento di questo importante traguardo. Un presidio che rivitalizzerà il quartiere di Monserrato, con un significativo impatto anche sul tessuto socioeconomico della zona”, continua il primo cittadino. “Questo intervento rappresenta un esempio tangibile di programmazione efficace e di utilizzo virtuoso delle risorse, a beneficio del territorio e dei cittadini, confermando la capacità dell’amministrazione di tradurre le opportunità in risultati concreti.”