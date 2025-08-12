Confesercenti Sicilia: “la Regione istituisca i Distretti Urbani del Commercio

Con una nota indirizzata all’assessore regionale alle Attività Produttive della Regione Siciliana, on. Edy Tamajo, il presidente di Confesercenti Sicilia Vittorio Messina sollecita l’avvio dell’ iter legislativo per l’istituzione dei Distretti Urbani del Commercio in Sicilia

“Confesercenti Sicilia, in rappresentanza delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi operanti sul territorio regionale, intende sottoporre – scrive Vittorio Messina – alla Sua attenzione la necessità di avviare un percorso legislativo volto all’istituzione dei Distretti Urbani del Commercio in Sicilia. Tale proposta nasce dalla consapevolezza che il commercio di prossimità rappresenta un presidio fondamentale per la coesione sociale, la rigenerazione urbana e la competitività economica dei nostri territori. In tal senso, il modello adottato dalla Regione Piemonte, che ha recentemente stanziato risorse significative per la promozione dei distretti, costituisce un esempio virtuoso da cui trarre ispirazione”..

“Confesercenti Sicilia – continua Messina – propone:la redazione di una legge regionale che definisca il quadro normativo dei Distretti del Commercio, l’avvio di un tavolo tecnico con le associazioni di categoria e i Comuni siciliani per la co-progettazione dei distretti., la programmazione di bandi regionali con contributi a fondo perduto per progetti di:

riqualificazione urbana, innovazione tecnologica, promozione del commercio locale e formazione degli operatori”

“Siamo certi – conclude Vittorio Messina – che l’Assessorato vorrà accogliere con attenzione questa proposta, che mira a rafforzare il tessuto economico e sociale della Sicilia, valorizzando le imprese locali e favorendo la collaborazione tra pubblico e privato”.