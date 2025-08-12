Politica

Crisi idrica, Catanzaro (PD): “Sicilia ostaggio dell’incompetenza”

Lo dice il capogruppo all'Ars del Pd, Michele Catanzaro, dopo l'ennesimo documento della magistratura contabile che fotografa una realtà fatta di ritardi, omissioni e scelte politiche fallimentari

Pubblicato 42 minuti fa
Da Redazione

“La Corte dei Conti continua a certificare ciò che i siciliani vivono ogni giorno: una Regione paralizzata, incapace di pianificare, gestire e garantire servizi essenziali”. Lo dice il capogruppo all’Ars del Pd, Michele Catanzaro, dopo l’ennesimo documento della magistratura contabile che fotografa una realtà fatta di ritardi, omissioni e scelte politiche fallimentari nella gestione idrica in Sicilia.

“La convocazione a settembre di un contraddittorio formale con la Regione Siciliana e le parti interessate – dice Catanzaro – non è affatto una formalità, ma un momento della verità per un governo che ha ignorato per anni le proprie responsabilità”. La Corte dei Conti negli ultimi mesi con due dossier distinti, uno sul ciclo dei rifiuti e l’altro sulla crisi idrica, ha evidenziato gravi criticità strutturali, ritardi cronici e inefficienze sistemiche che compromettono due servizi che per i cittadini sono fondamentali, dice Catanzaro.

“In tutte le relazioni – continua – emerge l’assenza di una visione strategica, di sistemi che anziché servire i cittadini, generano emergenze. La Corte è chiara – la siccità non è l’unico colpevole: il vero deficit è di programmazione e di governance. Per cui il governo Schifani non può più nascondersi dietro la burocrazia come fa di frequente. È tempo di assumersi le proprie responsabilità, di rispondere alle istituzioni e soprattutto ai cittadini. E’ tempo di trasparenza, risposte e un cambio di rotta. La Sicilia merita una gestione all’altezza delle sue sfide”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Tenta di truffare anziana spacciandosi per appartenente alle forze dell’ordine: arrestato
Casteltermini

Casteltermini, sorpreso a cedere dosi di cocaina: denunciato 59enne
Agrigento

Finisce con la moto contro una pizzeria e travolge ragazza, 20enne in codice rosso 
Politica

Confesercenti Sicilia: “la Regione istituisca i Distretti Urbani del Commercio
Caltanissetta

Bar frequentato da pregiudicati, locale chiuso per cinque giorni 
Politica

Crisi idrica, Catanzaro (PD): “Sicilia ostaggio dell’incompetenza”