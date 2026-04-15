Crisi idrica, il sindaco Bongiorno chiede interventi urgenti per il rifacimento della condotta idrica “Tre sorgenti”

Nonostante le recenti piogge abbondanti che hanno interessato gran parte della Sicilia, l’emergenza idrica nella provincia di Agrigento continua a pesare sulla vita quotidiana di migliaia di cittadini. In diversi comuni, l’acqua continua ad arrivare con il contagocce, in alcuni casi fino a 20 giorni consecutivi; maggiori disagi si verificano nelle abitazioni del centro storico senza cisterne, con conseguenze drammatiche per anziani, disabili e persone fragili.

Una situazione che alimenta malcontento tra i cittadini, stanchi di affrontare disagi che sembrano non trovare soluzione. Alla base del problema non c’è soltanto la scarsità delle risorse, ma ci sono i continui guasti alla condotta idrica “TRE SORGENTI” che alimenta i Comuni di Campobello di Licata, Canicatti, Castrofilippo, Grotte, Racalmuto, Ravanusa; vecchia e fatiscente condotta che solo nel mese di marzo ha registrato cinque guasti certificati, con oltre 50% di perdita d’acqua.

Di fronte a questo scenario, il sindaco di Racalmuto, Calogero Bongiorno ha deciso di alzare la voce. “Nonostante gli sforzi profusi dal Governo Nazionale e Regionale con i dipartimenti di Protezione civile , lo stato di emergenza non solo persiste, ma si è drammaticamente aggravato nelle ultime settimane. Ci troviamo di fronte alle conseguenze di anni di gestione inefficiente e di infrastrutture ormai obsolete. In provincia di Agrigento, stimiamo che oltre il 50% della risorsa idrica vada perduta a causa di condotte che sono, a tutti gli effetti, ridotti ad un colabrodo”, scrive il sindaco Bongiorno in una lettera indirizzata al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini; al Ministro dell’Ambiente Gilberto Fratin; al Responsabile Nazionale della Protezione Civile, Fabio Ciciliano; al commissario straordinario per l’emergenza idrica Nicola Dell’Acqua; al Presidente della Regione, Renato Schifani; al Prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo; ai deputati regionali e nazionali della provincia di Agrigento; all’assemblea territoriale idrica e ad Aica, in cui sollecita la richiesta urgente di rifacimento integrale della condotta “Tre Sorgenti”.

“Non sono più sufficienti interventi tampone, ma bisogna agire subito. E mentre la fornitura è quasi inesistente i cittadini continuano a ricevere bollette dai costi elevatissimi, aggravate da aumenti e conguagli. La tensione sociale è ormai al limite del collasso, continua il sindaco di Racalmuto che sottolinea: “come Sindaci, in prima linea sul territorio, fatichiamo ormai a contenere la giustificata esasperazione della popolazione. Sebbene apprezziamo i piani di ammodernamento infrastrutturale a lungo termine per l’Isola, la risoluzione di questa crisi idrica deve essere la priorità assoluta di oggi. Ogni ulteriore ritardo potrebbe avere conseguenze devastanti per la salute pubblica e la tenuta sociale dei nostri Comuni”, ha concluso.

Una situazione che incide non solo per le famiglie ma direttamente anche sul comparto agricolo, già messo a dura prova dalla gestione discontinua della risorsa idrica; bisogna dunque assicurare una gestione efficiente dell’acqua, considerata una priorità strategica per il territorio, per l’agricoltura e per la qualità della vita dei cittadini.