Politica

Crisi idrica nell’agrigentino, Pace e La Rocca : “richiesta audizione urgente in commissione ambiente”

L’obiettivo è affrontare, con tutti gli attori coinvolti, le problematiche inerenti la crisi idrica che riguarda tutto il territorio agrigentino.

Pubblicato 35 minuti fa
Da Redazione

L’on. Carmelo Pace, capogruppo della DC all’ARS e sindaco di Ribera, ha firmato stamattina una nota in cui chiede, con la collega deputata e sindaca Margherita La Rocca Ruvolo, un’audizione urgente al Presidente della Commissione parlamentare “Ambiente, territorio e mobilità”, on. Giuseppe Carta. L’obiettivo è affrontare, con tutti gli attori coinvolti, le problematiche inerenti la crisi idrica che riguarda tutto il territorio agrigentino.

«Non può essere ammissibile – dichiara l’on. Pace – negare ai cittadini un bene primario come l’acqua. Adotteremo ogni iniziativa possibile per garantire l’approvvigionamento idrico in una provincia, come quella di Agrigento, già martoriata da anni di emergenza idrica. La richiesta di audizione urgente è solo il primo passo».

Nella nota viene chiesta la presenza dell’assessore regionale dell’Energia Francesco Colianni, del dirigente generale dell’assessorato, di tutti i componenti del cda di Sicilacque e dell’Amministratore delegato, del cda di A.I.C.A. e del presidente, del presidente dell’ATI idrico di Agrigento e di tutti i Sindaci dei Comuni della provincia di Agrigento

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