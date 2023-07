Dimissioni primario Pronto soccorso di Agrigento, Carmina: “si faccia chiarezza”

Ancora interventi a seguito delle dimissioni del primario del Pronto Soccorso dell’ospedale di Agrigento, Sergio Vaccaro, che ha rinunciato all’incarico ritenendo il reparto non gestibile a causa delle gravi carenze di organico, e ciò a fronte dell’inerzia dei vertici dell’Azienda sanitaria. In proposito adesso la deputata nazionale agrigentina del Movimento 5 Stelle, Ida Carmina, ha presentato un’interrogazione urgente al ministro della Sanità. E tra l’altro afferma: “Solidarietà e sostegno al dottor Vaccaro. La sanità agrigentina necessita di interventi immediati: non è accettabile che le piante organiche e il piano dei fabbisogni rimangano solo sulla carta. E’ assurdo che, su 63 medici dell’area di emergenza/urgenza previsti nelle dotazioni organiche degli ospedali di Agrigento, Sciacca, Licata, Canicattì e Ribera, in servizio ve ne siano appena 36. E’ inconcepibile che reparti come quelli della Cardiologia e della Pediatria soprattutto a Licata e Canicattì siano sottodimensionati. Il Governo Regionale è al corrente della situazione e non ha risolto le criticità. Ho chiesto al Ministro della Salute che si faccia chiarezza e che si attivi per trovare soluzioni pronte ed adeguate rispetto ad una situazione inaccettabile che mette a rischio la salute e la vita della nostra gente”.