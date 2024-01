Disastro ambientale a Licata, Catanzaro (Pd): “Regione intervenga per sicurezza e aiuti”

“Stiamo predisponendo una interrogazione per chiedere un urgente intervento del governo regionale con cui verificare quanto accaduto e garantire serenità alla comunità ed al settore produttivo della città di Licata”. E’ quanto annuncia oggi il capogruppo all’Ars del Partito Democratico Michele Catanzaro dopo i fatti che hanno creato seria preoccupazione nella cittadina agrigentina dopo il vasto incendio del centro di stoccaggio che grazie ad un’azione corale di forze dell’ordine, vigili del fuoco e protezione civile è stato possibile domare”.

“Mentre le forze dell’ordine lavorano per accertare per quale motivo un deposito sottoposto a sequestro fin dal 2022 è risultato così facilmente accessibile – dice Catanzaro anticipando i contenuti dell’interrogazione al presidente della Regione ed all’assessore allambiente – è opportuno attivare un’immediata azione di salvaguardia ambientale per evitare rischi per la salute dei cittadini e per le produzioni agricole che sorgono nella zona. L’episodio fa emergere tutta l’inefficienza della gestione del sistema dei rifiuti in Sicilia, a fronte di tariffe fra le più alte d’Italia”.

Nell’interrogazione si chiede al governo regionale quali misure si stanno adottando per fronteggiare l’emergenza sanitaria a tutela della salute dei cittadini; se si stanno tempestivamente informando i cittadini; Se si stanno monitorando i dati della salubrità dell’aria e dell’inquinamento dell’ambiente e della produzione agricola in tempi rapidi in modo da adottare le idonee misure di sicurezza; se si sta già pensando a far fronte alle conseguenze economiche che insisteranno su un territorio già fortemente depresso attraverso ristori per produttori agricoli e allevatori.