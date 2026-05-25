Agrigento

Elezioni, il candidato sindaco Di Rosa fuori dai giochi: “noi abbiamo già vinto”

Il commento del candidato sindaco Giuseppe Di Rosa

Pubblicato 18 minuti fa
Da Redazione

“Noi aspetteremo serenamente il risultato finale per dire la nostra fino in fondo. Ma una cosa è certa: noi abbiamo già vinto. Abbiamo abbattuto i grandi della politica nazionale e locale, abbiamo spezzato equilibri che sembravano eterni, abbiamo dimostrato che il popolo agrigentino può ribellarsi ai sistemi di potere. Poi è successo altro… e su questo, al momento opportuno, faremo tutte le riflessioni necessarie.” Questo il primo commento del candidato sindaco di Agrigento, Giuseppe Di Rosa, a margine dei risultati che lo vedono fuori dai giochi insieme al candidato sindaco Luigi Gentile. Sarà ballottaggio tra Michele Sodano e Dino Alonge.

“Se questi dati dovessero essere confermati – dichiara Giuseppe Di Rosa – significherebbe che il dissenso costruito in questi anni nelle piazze, nelle denunce, nelle battaglie civiche e sociali, è stato raccolto da chi ha saputo capitalizzarlo politicamente. Un dissenso che io ho creato mettendoci anima, cuore, sacrifici personali, familiari, economici e mediatici. Un lavoro durissimo contro quarant’anni di potere politico trasversale che ha distrutto Agrigento.” Di Rosa punta però il dito contro il leader politico di riferimento di Sodano, Ismaele La Vardera, accusandolo di avere mantenuto per tutta la campagna elettorale un atteggiamento aggressivo e denigratorio nei suoi confronti. “La Vardera non ha perso occasione per sputare ancora fango sulla mia persona. Lo ha fatto dall’inizio della campagna elettorale, dalla sua prima uscita ufficiale contro di me, continuando con attacchi sistematici, personali e spesso gratuiti. Se questo è il leader che ambisce a candidarsi alla Presidenza della Regione Siciliana – aggiunge Di Rosa – allora siamo davvero sulla buona strada…” Il candidato civico invita comunque ad attendere i risultati definitivi, ma rivendica già un risultato politico e culturale che considera storico.

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