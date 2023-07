Elezioni a Sambuca, Arbisi chiede al TAR riconteggio schede

Il candidato sindaco sconfitto del comune di Sambuca Sario Arbisi ha deciso di presentare ricorso al Tar contro il risultato delle elezioni e chiedere il riconteggio esatto delle schede votate. Una intenzione manifestata già in occasione dell’insediamento del consiglio comunale, quando aveva preannunciato di avere richiesto copia dei verbali.

Dagli accertamenti sarebbero emerse delle incongruenze che oggi, con il supporto di alcuni legali, lo hanno convinto a presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

“Per chi, come noi, si impegna costantemente per tutelare democrazia e trasparenza è indispensabile chiedere la verità- dicono Arbisi e il suo gruppo di “Siamo Sambuca” – l’esito dei controlli potrà anche non variare gli scenari amministrativi già in essere, ma è rispettoso di ciascun cittadino e ciascuna concittadina che si è recato al seggio e ha espresso il proprio voto, a prescindere dallo schieramento scelto. L’augurio -ha aggiunto – è che un doveroso riconteggio porti a galla il corretto risultato espresso dalla nostra comunità”.

Ricordiamo che Giuseppe Cacioppo ha ottenuto 1895 voti, mentre Arbisi 1823 preferenze. La lista collegata ad Arbisi ha avuto 1.863 voti, mentre quella collegata a Giuseppe Cacioppo 1.895 voti.