Emergenza idrica, Catanzaro: “Salvini denuncia il suo fallimento e sfiducia il governo Schifani”

“Le parole del ministro Matteo Salvini sulla necessità di passare dall’emergenza alla programmazione nella gestione dell’acqua in Sicilia rappresentano, di fatto, una certificazione politica di inefficienza sua e del governo regionale guidato da Renato Schifani, di cui lo stesso Salvini è parte integrante”. Lo dichiara oggi Michele Catanzaro, Capogruppo all’Ars del Pd, commentando una lunga intervista rilasciata da Matteo Salvini a “Il Sole 24 Ore”.

“Il ministro riconosce che, nonostante gli investimenti annunciati, 1,5 miliardi destinati all’Isola, la Sicilia continua a soffrire una crisi idrica strutturale: razionamenti, invasi ai minimi, turnazioni e autobotti. E’ una contraddizione evidente – dice Catanzaro – Salvini parla di strategia e pianificazione, ma la realtà è che oltre il 50% delle condotte siciliane è fatiscente, con punte ancora più alte in alcune province. Una rete che disperde acqua, un sistema che non regge la siccità, un territorio che ogni estate vive la stessa emergenza che non si è risolta nemmeno con i dissalatori”.

“La sua dichiarazione – aggiunge Catanzaro – insieme alla gran mole di slogan e spot che diffonde ogni volta che viene in Sicilia, non è dunque solo un richiamo alla necessità di opere: è un riconoscimento evidente del suo fallimento nella gestione degli interventi infrastrutturati e una sfiducia implicita al governo regionale attualmente in carica, incapace come quello nazionale di trasformare risorse e annunci in interventi concreti. La Sicilia continua a rimanere ostaggio della sete e di una rete infrastrutturale inadeguata, mentre chi governa certifica da solo le proprie mancanze”.