Palermo

Violenta rapina in centro città, scattano tre arresti

In manette sono finiti tre palermitani di 19, 22 e 43 anni

Pubblicato 41 minuti fa
Da Redazione

 La Polizia di Stato di Palermo ha eseguito un provvedimento di Custodia Cautelare in carcere nei confronti di tre cittadini, rispettivamente di 19, 22 e 43 anni, ritenuti responsabili di una violenta rapina compiuta in centro città lo scorso primo dell’anno. Per uno sfortunato cittadino palermitano, il 2026 si inaugurò con un trauma cranico non commotivo e con lesioni al volto cagionate da inusitata violenza. La vittima, intorno alle 6 del mattino, insieme ad un amico, stava passeggiando in via Maqueda quando, all’altezza di piazza Pretoria, fu avvicinata da tre passanti: uno di questi le si accostò con il pretesto di chiederle una sigaretta, in breve, insieme al secondo uomo, la scaraventò a terra, la colpì ripetutamente con calci e pugni, sotto gli occhi del terzo complice rimasto a far da guardia. Tutti e tre scapparono con il cellulare strappato dalle mani ad un ragazzo accosciato e sanguinante. Le indagini, subito affidate ai poliziotti del Commissariato di P.S. ”Oreto Stazione”, non hanno lasciato nulla al caso. I poliziotti della sezione ”Investigativa” hanno scandagliato gli ambienti della criminalità orbitante nella vasta area che dalla stazione Centrale si estende fino ai limitrofi quartieri popolari, giungendo a ritenere di avere identificato gli aggressori. Le effigi dei sospettati sono state mostrate alla vittima che non ha esitato nell’indicarli come gli autori di tanta cieca violenza. I poliziotti della sezione ”Investigativa”, negli ultimi giorni, hanno lavorato sodo per rintracciarli, essendo soliti i tre far affidamento non su una fissa dimora ed orbitando intorno ad un territorio particolarmente esteso. Tutti sono stati rintracciati e nei loro confronti si è proceduto all’esecuzione della misura cautelare.

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