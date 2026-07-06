Contrasto alle armi clandestine: i Carabinieri sequestrano fucile e cartucce

La presenza di armi clandestine rappresenta uno dei principali fattori di rischio per la sicurezza pubblica, poiché alimenta la criminalità e può agevolare la commissione di gravi reati. Per questo motivo i Carabinieri del Comando Provinciale di Catania mantengono costante l’attenzione sul fenomeno, svolgendo quotidianamente servizi di controllo del territorio e mirate attività di ricerca finalizzate a intercettare e sequestrare armi detenute illegalmente.

In questo contesto, i Carabinieri della Stazione di San Giovanni La Punta hanno rinvenuto, all’interno di un terreno di via Morgioni, un fucile a canne mozze che era stato abilmente occultato tra del materiale legnoso. L’arma, una Breda calibro 12 modello Echo, è risultata avere la matricola completamente abrasa, circostanza che ne impedisce l’immediata identificazione e che costituisce un chiaro indice della volontà di renderne impossibile la tracciabilità. Nello stesso imballo del fucile sono state inoltre rinvenute 2 scatole contenenti complessivamente 50 cartucce calibro 12.

Il fucile e il relativo munizionamento sono stati sottoposti a sequestro e repertati per essere sottoposti ai successivi accertamenti tecnici e balistici, finalizzati a verificare l’eventuale utilizzo dell’arma in episodi criminosi e a risalirne alla provenienza.