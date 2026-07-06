Catania

Contrasto alle armi clandestine: i Carabinieri sequestrano fucile e cartucce

Nello stesso imballo del fucile sono state inoltre rinvenute 2 scatole contenenti complessivamente 50 cartucce calibro 12

Pubblicato 44 minuti fa
Da Redazione

La presenza di armi clandestine rappresenta uno dei principali fattori di rischio per la sicurezza pubblica, poiché alimenta la criminalità e può agevolare la commissione di gravi reati. Per questo motivo i Carabinieri del Comando Provinciale di Catania mantengono costante l’attenzione sul fenomeno, svolgendo quotidianamente servizi di controllo del territorio e mirate attività di ricerca finalizzate a intercettare e sequestrare armi detenute illegalmente.
In questo contesto, i Carabinieri della Stazione di San Giovanni La Punta hanno rinvenuto, all’interno di un terreno di via Morgioni, un fucile a canne mozze che era stato abilmente occultato tra del materiale legnoso. L’arma, una Breda calibro 12 modello Echo, è risultata avere la matricola completamente abrasa, circostanza che ne impedisce l’immediata identificazione e che costituisce un chiaro indice della volontà di renderne impossibile la tracciabilità. Nello stesso imballo del fucile sono state inoltre rinvenute 2 scatole contenenti complessivamente 50 cartucce calibro 12.
Il fucile e il relativo munizionamento sono stati sottoposti a sequestro e repertati per essere sottoposti ai successivi accertamenti tecnici e balistici, finalizzati a verificare l’eventuale utilizzo dell’arma in episodi criminosi e a risalirne alla provenienza.

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