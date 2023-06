Fondi della Regione per i bagnini nelle spiagge, Cambiano: “non perdiamo questa occasione”

“L’assessorato regionale della funzione pubblica e delle autonomie locali ha trasmesso la circolare che assegna il contributo regionale destinato agli enti locali siciliani finalizzato all’istituzione del servizio di vigilanza per le spiagge libere siciliane”.

Lo ha annunciato Angelo Cambiano, deputato regionale licatese del Movimento Cinque Stelle.

“Per tale finalità, la predetta norma ha autorizzato, per l’esercizio finanziario 2023, la spesa complessiva di 900 migliaia di euro. A poterne beneficiare – aggiunge Cambiano – saranno i Comuni che presenteranno apposita istanza, corredata dalla documentazione indicata nella circolare in allegato, trasmettendola all’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali – Servizio 4 “Trasferimenti agli Enti locali per il finanziamento delle funzioni” esclusivamente, mediante apposito servizio di posta elettronica certificata, entro e non oltre il 30 giugno 2023 pena di esclusione, alla sottostante casella di posta elettronica: dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it”.