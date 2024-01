Fratelli d’Italia, Miriam Mignemi entra nel direttivo provinciale

Il Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia, completando la squadra del direttivo provinciale, ha nominato Miriam Mignemi, attuale Presidente del Consiglio Comunale di Favara.

“Si tratta di un direttivo autorevole e di ampia rappresentanza – dice Barba – capace di mettere insieme lunghe esperienze con la voglia di costruire offerta dai più giovani. Tanti brillanti amministratori, professionisti ed ex parlamentari che, insieme, lavoreranno per ridare speranza alla nostra provincia con una proposta politica seria. Siamo gia al lavoro per la costituzione dei dipartimenti tematici e le sfide amministrative che ci attendono a breve”.

“Ho accolto di buon grado la nomina da parte del neo eletto Presidente, Adriano Barba che ringrazio per la fiducia accordata, felice di poter dare il mio contributo, al di là dell’amicizia dai banchi di scuola, l’ho trovato da subito la persona più adatta a ricoprire questo ruolo per l’equilibrio e le doti diplomatiche che lo contraddistinguono, considerato che trattasi del direttivo di Agrigento, provincia con più tesserati in Sicilia, dove possono convergere forti personalità e al contempo proporzionata qualità di proposte. Mi metto a disposizione, come è mio solito fare, portando le istanze del nostro territorio, prima fra tutte , la necessità di dare consequenzialità a livello nazionale,all’emendamento approvato all’Ars, sulla proroga dei contratti dei lavoratori precari, lavorando in sinergia con tutti i componenti a servizio delle comunità, confrontandoci con i deputati di riferimento, il direttivo regionale e nazionale.