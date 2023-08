Incendi, Savarino: “Stop ai piromani, mettiamo un freno alla mano criminosa”

“Lo diciamo da tempo: gli incendi dolosi che devastano la nostra Sicilia sono uno sfregio grave e irreparabile che non possiamo più tollerare. Adesso il Governo guidato da Fratelli d’Italia ha approvato una norma che prevede pene più dure per i piromani, aumentando da 4 a 6 anni la pena minima per chi provoca incendi boschivi. Un momento molto atteso, già nella scorsa legislatura avevamo approvato in Aula una proposta di legge-voto frutto del lavoro da della IV Commissione Ambiente da me presieduta. Purtroppo il Governo nazionale di allora ignorò il nostro grido d’aiuto. Oggi è il governo a Meloni a rendere giustizia a questa nostra battaglia”.

Così Giusi Savarino, deputato regionale FdI, che aggiunge: “Ormai è fin troppo chiaro, e lo conferma un recente studio del WWF, che dietro l’80% circa degli incendi c’è una mano criminale e una unica regia: un’area grigia di attività legali e illegali, di interessi leciti ed illeciti che continua a condizionare la vita del territorio e continua ad attentare alla natura. È su questo che gli inquirenti devono fare luce. Lo Stato non può piegarsi ma anzi deve reagire tempestivamente con pene severe che colpiscano questi delinquenti e tutelare i beni ambientali del territorio siciliano”.