Infrastrutture, Tardino incontra il ministro Salvini: “Lega al lavoro”

“In questi mesi di lavoro abbiamo dedicato le nostre energie a cambiare passo rispetto alla politica del passato e cercare di risolvere i problemi fondamentali dei siciliani: carenza di infrastrutture, mancanza di lavoro, ritardo di sviluppo. La Lega è una realtà solida in Sicilia già da anni, e oggi è più attrattiva che mai, grazie all’azione di governo nazionale, guidata dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, a quella regionale e all’impegno di tutta la nostra classe dirigente, sempre pronta ad ascoltare le esigenze del territorio. Tanti i successi e i risultati concreti, soprattutto per quanto riguarda gli ingenti investimenti per le nostre infrastrutture, previsti dal MIT, o la recente rinforzata alleanza con gli amici del MPA, insieme alle adesioni di amministratori che abbiamo registrato a livello locale e che siamo pronti ad incrementare, ma possiamo e vogliamo fare di più. Con il Ministro e nostro segretario federale abbiamo fatto il punto sulla linea politica per la nostra regione, che si appresta ad affrontare mesi decisivi, nonché sui progetti e sulle iniziative che come Lega intendiamo programmare per il prossimo futuro, e che intendiamo realizzare, a partire dal Ponte sullo Stretto di Messina, passando per il sostegno a famiglie, imprese, giovani”. Cosi in una nota Annalisa Tardino europarlamentare e commissario della Lega Salvini Premier in Sicilia, al termine dell’incontro con il vicepremier, ministro e segretario federale della Lega, Matteo Salvini