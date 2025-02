Lavori sospesi alla rete idrica a Ravanusa, la DC: “ancora disagi per i residenti”

I residenti delle zone a monte di Via Roma, Via Lincoln, Via Rudinì e Via Callicratide stanno vivendo un periodo di crescente frustrazione a causa della sospensione dei lavori per il progetto REACTI, che prevede interventi di digitalizzazione, mappatura, distrettualizzazione e ottimizzazione delle reti idriche, con recupero delle perdite e sostituzione dei misuratori dei volumi di utenza nel territorio.

Nonostante i cantieri siano stati avviati tempo fa, i lavori sono attualmente fermi e i cittadini non ricevono aggiornamenti chiari sulla situazione. Questo stato di incertezza sta causando notevoli disagi quotidiani, con la rete idrica incompleta e la mancanza di comunicazioni da parte delle autorità competenti. La zona, parte essenziale del Comune, è ancora priva di un servizio adeguato, e le strade, lasciate sterrate e senza asfalto, rappresentano un ulteriore problema per i residenti. In tutte le vie situate nell’area compresa tra Via Roma, Via Lincoln, Via Rudinì e Via Callicratide, il disagio è evidente e riguarda centinaia di famiglie che ogni giorno affrontano difficoltà a causa della mancata conclusione dei lavori.

I consiglieri comunali della Democrazia Cristiana hanno deciso di intervenire annunciando la presentazione di un’interrogazione in Consiglio Comunale per chiedere chiarimenti sull’interruzione dei lavori. “È necessario che l’amministrazione dia risposte concrete ai cittadini”, affermano i consiglieri. “Vogliamo sapere quando i lavori riprenderanno e quali soluzioni l’amministrazione ha in programma per sbloccare la situazione”.L’interrogazione sarà discussa nella prossima seduta del Consiglio Comunale, con i consiglieri della DC pronti a chiedere risposte urgenti su una problematica che sta creando disagi all’intera comunità