Oncologia di Sciacca, La Rocca Ruvolo: “urge soluzione definitiva per non chiudere”

“Non bastano più soluzioni tampone, bisogna risolvere definitivamente il problema del reparto di Oncologia dell’ospedale di Sciacca rimasto completamente senza guida e senza medici visto che l’oncologo Domenico Santangelo, ha accettato un incarico all’Asp di Trapani. Scongiurare il rischio di una possibile chiusura: dovrebbe essere questa la prima questione da risolvere per il nuovo manager dell’Asp di Agrigento”.

Lo scrive in una nota la deputata di Forza Italia all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo.

“Confidando in una rapida soluzione – aggiunge la parlamentare – il mio appello al dottore Santangelo, che da politico di questo territorio ringrazio per l’impegno, la professionalità e l’umanità con cui in questi anni ha guidato il reparto di Oncologia seppur tra mille difficoltà e cronica carenza di personale, è quello di ripensarci e valutare di restare a Sciacca per poter continuare a garantire l’assistenza sanitaria a pazienti con gravi patologie, nessuno più di lui sa quanto ne hanno bisogno”.