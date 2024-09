Ospedale di Sciacca, La Rocca Ruvolo: “Su Dea I livello decide la politica e non i burocrati”

“L’ospedale di Sciacca rimarrà un Dea di I livello e non verrà smantellata nessuna unità operativa complessa. Al di là delle bozze della nuova rete ospedaliera che girano e di quello che pensano i burocrati, le decisioni sulla sanità in Sicilia vengono prese in commissione Salute all’Ars, dove ci sono i deputati che rappresentano il territorio, ne conoscono le necessità e hanno l’obbligo e il dovere di dare risposte ai cittadini. Quando si parla di sanità il dovere e l’obbligo diventano doppi”.

Lo scrive in una nota la deputata di Forza Italia all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo, a margine dell’incontro con la governance dell’Asp di Agrigento ora al completo. E’ stato fatto il punto della situazione sull’ospedale di Sciacca con il direttore generale Giuseppe Capodieci, il direttore amministrativo, Alessandro Pucci, e il direttore sanitario, Raffaele Elia.

“L’impegno che prendo – prosegue La Rocca Ruvolo – è di vigilare e sollecitare un miglioramento dei servizi sanitari facendo in modo che i reparti funzionino e che ci siano i medici perché l’ospedale di Sciacca funzioni realmente come un Dea di I livello e offra la migliore assistenza sanitaria sul territorio. C’è ora una nuova governance dell’Asp che può programmare e lavorare per portare a compimento il lavoro iniziato per selezionare nuove personale medico e garantire la piena funzionalità di tutti i reparti. Ci saranno degli incontri periodici per monitorare le iniziative che saranno messe in campo”.