Referendum, in provincia affluenza superiore al 31%, i dati comune per comune  

Riaprono i seggi anche in Sicilia per l’ultima giornata di voto al referendum. Le urne sono aperte dalle 7 fino alle 15 di oggi. Ieri sera, alle chiusura dei seggi alle 23, in Sicilia ha votato il 34,94 per cento degli elettori. Un numero che pone l’Isola all’ultimo posto fra le regioni italiane per numero di votanti, dietro Calabria e Campania. La media nazionale, alle 23, è del 46,07 per cento. È Messina (37,19 per cento) la provincia siciliana con la maggiore affluenza, seguita da Palermo (36,20). All’ultimo posto Caltanissetta (30,99).

I DATI IN PROVINCIA DI AGRIGENTO

L’affluenza in provincia di Agrigento alla chiusura dei seggi ieri sera (ore 23) è stata del 31,64%. In totale sono 512 le sezioni sparse per il territorio. Il comune della provincia che registra l’affluenza più alta è Comitini (42,31%) mentre la più bassa è Lampedusa (18,25%). Ad Agrigento città, invece, l’affluenza è del 36,12%. Ecco di seguito il dato sull’affluenza comune per comune.

Agrigento (36,12%), Alessandria della Rocca (29,78%), Aragona (40,81%), Bivona (39,32%), Burgio (27,10%), Calamonaci (33,77%), Caltabellotta (39,62%), Camastra (32,56%), Cammarata (36,68%), Campobello di Licata (30,56%), Canicattì (29,99%), Casteltermini (36,92%), Castrofilippo (28,29%), Cattolica Eraclea (39,31%), Cianciana (34,67%), Comitini (42,31%), Favara (29,02%), Grotte (33,08%), Joppolo Giancaxio (38,20%), Lampedusa e Linosa (18,25%), Licata (22,15%), Lucca Sicula (32,23%), Menfi (34,26%), Montallegro (30,97%), Montevago (35,85%), Naro (26,70%), Palma di Montechiaro (22,22%), Porto Empedocle (29,42%), Racalmuto (32,42%), Raffadali (33,40%), Ravanusa (26,10%), Realmonte (33,30%), Ribera (31,47%), Sambuca di Sicilia (38,91%), San Biagio Platani (27,91%), San Giovanni Gemini (35,76%), Sant’Angelo Muxaro (30,86%), Santa Elisabetta (34,10%), Santa Margherita Belice (34,88%), Santo Stefano Quisquina (39,95%), Sciacca (36,77%), Siculiana (30,79%), Villafranca Sicula (33,24%).