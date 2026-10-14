Regionali, Schifani: “Onorerò il mio mandato fino alla fine”

“Onorerò il mio mandato fino al termine e non deluderò i siciliani”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, parlando con i giornalisti a margine dell’incontro “La Sicilia fa scuola” ai Cantieri Culturali della Zisa di Palermo.

“Innanzitutto io l’etica politica la conosco e quindi gli inviti al rispetto all’etica politica di Minardo naturalmente li respingo al mittente, perché la mia storia si commenta da sé per senso dell’istituzioni e politiche. Io onorerò il mio mandato fino al termine e non deluderò i siciliani. Mi auguro che l’onorevole Minardo possa dedicarsi a tempo pieno, nei limiti del suo mandato parlamentare, al ruolo che ha di coordinatore, commissario del partito battendo in lungo e largo la Sicilia, perché ci attende un appuntamento importante, con le amministrative, e gli consegniamo una Sicilia che alle ultime europee ha conseguito un grande risultato del 23%”.