Politica

Raffadali, scuole e servizi sotto la lente del PD: « Servono risposte e tempi certi”

I consiglieri comunali del Partito Democratico chiedono al Sindaco e alla Giunta risposte precise sullo stato dei servizi scolastici

Pubblicato 22 secondi fa
Da Redazione

Edifici scolastici interessati da lavori, servizio mensa da definire e palestre non fruibili, con gli alunni impossibilitati a svolgere regolarmente le attività motorie. Sono questi i temi al centro dell’interrogazione consiliare urgente presentata dai consiglieri comunali Salvatore Giglione, Suelya Mattana, Stella Vella, Sabrina Mangione e Salvatore Gazziano, che chiedono al Sindaco e alla Giunta risposte precise sullo stato dei servizi scolastici comunali. “La scuola non è soltanto un edificio in cui fare lezione, ma un luogo in cui devono essere garantiti sicurezza, benessere, inclusione e pari opportunità. Le famiglie hanno diritto di conoscere tempi e soluzioni concrete, non di restare nell’incertezza”.

Particolarmente critica è la questione delle palestre scolastiche attualmente non utilizzabili, che impedisce agli studenti di svolgere regolarmente le attività motorie previste dalla programmazione didattica. “L’educazione motoria non è un’attività accessoria, ma parte integrante del percorso formativo. Non possiamo accettare che gli alunni siano privati di questa opportunità senza conoscere i tempi di ripristino delle strutture e, soprattutto, senza individuare soluzioni alternative immediate”. L’interrogazione punta inoltre a fare chiarezza sui lavori di ristrutturazione e riqualificazione degli edifici scolastici, chiedendo di conoscere lo stato effettivo degli interventi, le risorse impiegate, le eventuali criticità e le date previste per la piena restituzione delle strutture alla comunità scolastica.

Altro tema centrale è quello della mensa scolastica. Il gruppo consiliare chiede se e quando il servizio sarà attivato, se verrà gestito direttamente dal Comune oppure affidato a soggetti esterni, quali risorse siano disponibili e quali garanzie verranno assicurate sulla qualità e sulla sicurezza alimentare. Particolare attenzione viene riservata alle famiglie numerose e a quelle economicamente più fragili, per le quali si sollecita la previsione di tariffe agevolate, riduzioni ed esenzioni sulla base dell’ISEE, in quanto i servizi scolastici devono essere un diritto accessibile a tutti. I consiglieri del PD chiedono una risposta scritta e la discussione dell’interrogazione nel prossimo Consiglio comunale. “Sulla qualità dei servizi scolastici si misura l’attenzione concreta che un’Amministrazione riserva alle nuove generazioni. Su questi temi non possono esserci rinvii indefiniti: occorrono chiarezza, programmazione e interventi tempestivi”.

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