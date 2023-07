S.Stefano di Quisquina, il consiglio comunale approva rendiconto 2022

Il consiglio comunale di Santo Stefano di Quisquina, convocato dal Presidente Alberto Madonia, ha approvato il rendiconto, il dup e il regolamento per il funzionamento e la disciplina della commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di pubblico spettacolo.

Il gruppo consiliare Agenda Civica 2030 ha espresso apprezzamento sulla relazione del Sindaco, facendo emergere la soddisfazione per l’avanzo di amministrazione conseguito nell’esercizio finanziario 2022, dopo anni di disavanzo.

Parimenti positivo è stato il voto dei Consiglieri Comunali in merito al DUP,

Documento unico di programmazione, ampiamente presentato dal Sindaco.

Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità due variazioni al Piano Triennale delle opere pubbliche e l’adeguamento al nuovo schema tipo del Regolamento di Protezione Civile, di recente introduzione da parte del legislatore nazionale.

E’ stato inoltre approvato l’acquisizione al patrimonio comunale dell’Edificio ex Eas sito in via F. Crispi.