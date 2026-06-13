Politica

Sambuca di Sicilia, ecco la giunta firmata Casà

La nuova giunta, formata con due ex sindaci e un ex assessore, più due new entry

Pubblicato 21 minuti fa
Da Redazione

A Sambuca di Sicilia, si è insediato il nuovo Consiglio Comunale a seguito delle recenti elezioni amministrative svoltesi il 24 e 25 maggio del mese scorso. La neosindaca Giovanna Casà, con la determina sindacale N° 1, ha ufficializzato la composizione della nuova Giunta Comunale e assegnato le relative deleghe assessoriali.
La nuova giunta, formata con due ex sindaci e un ex assessore, più due new entry, è così composta: Giuseppe Cacioppo – Vicesindaco e Assessore a cui vanno le deleghe alla Cultura, Turismo, Spettacolo, Servizi Idrici, Risorse tecnologiche e Sistemi Informativi, Randagismo; Leonardo Ciaccio si occuperà di Bilancio, Agricoltura Territorio Ambiente, Urbanistica, Risorse Umane, Sviluppo Rurale, Attività Produttive, Patrimonio. Le deleghe all’ Istruzione e Formazione, Legalità, Politiche Giovanili, Pari Opportunità, Trasporto Pubblico e Salute vanno a Maria Anna Interrante; a Giuseppe Giambalvo va Sport, Verde Pubblico, Servizi Cimiteriali, Politiche sociali, Transizione Ecologica, Arredo Urbano. Nicola Di Giovanna vanno le
Deleghe a Lavori Pubblici, Politiche Comunitarie, Edilizia Popolare, Mobilità Urbana e Polizia Locale, Artigianato.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.21/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.21/2026
Pagina 1 di 16
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Paura a San Leone, bambino si allontana dalla spiaggia: ritrovato dalla Polizia
di Irene Milisenda

Canicattì e Licata scendono in piazza: “Vogliamo l’acqua” (VIDEO)
Apertura

Ennesimo incidente al bivio di Realmonte, un ferito 
Apertura

Acqua non potabile trasportata su autobotti abusive, sequestri e denunce 
Apertura

Canicattì, banditi armati picchiano cinquantenne e gli tolgono soldi e auto
banner italpress istituzionale banner italpress tv