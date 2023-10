Sanità ad Agrigento, Catanzaro: “Asp utilizzi gli strumenti di cui dispone”

“La Regione Siciliana affronti senza ulteriore ritardo le gravi emergenze quotidiane che si verificano in provincia di Agrigento e ci dica una volta per tutte quel’è la propria visione per tutelare la sanità pubblica. Lo dichiara Michele Catanzaro, capogruppo all’Ars del Partito Democratico, al termine del vertice convocato dall’Assessore regionale alla salute Giovanna Volo con i vertici dell’Asp di Agrigento e con la deputazione agrigentina.

“Ciò che sta accadendo nelle strutture sanitarie della provincia di Agrigento deve indurre il governo regionale ad un energico ed autorevole intervento. Non accade da nessuna parte che ci siano dimissioni in massa di medici di vari reparti com’è successo all’ospedale di Agrigento – dice Catanzaro – è impensabile che all’ospedale di Sciacca non sia stata ancora attivata la Stroke Unit e che non sia ancora aperta la seconda sala di emodinamica come previsto nell’ultima programmazione della rete ospedaliera, ed è altrettanto impensabile che all’ospedale di Licata non ci siano medici nel punto nascita e che a Canicattì scendano in piazza denunciando che non viene garantito un livello essenziale di assistenza sanitaria”. “Di fronte ad un’accorata ormai quotidiana richiesta di aiuto che arriva ogni giorno dalla popolazione agrigentina – aggiunge Catanzaro – è arrivato il momento di conoscere programmi, strategie e come si utilizzano le risorse a disposizione del management dell’Asp di Agrigento. Deve essere per prima la struttura manageriale ad intervenire utilizzando al meglio gli strumenti strategici a sua disposizione per colmare le numerose lacune che riguardano il personale”.