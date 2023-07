Viabilità e sicurezza stradale, Tardino: “ interventi prioritari e non più rinviabili”

L’incontro, promosso dall’On.le Annalisa Tardino e organizzato dal MIT, si è tenuto in modalità telematica, importanti i temi affrontati tra i sindaci e l’Anas

Alla riunione hanno presenziato Francesco Di Giorgio sindaco di Chiusa Sclafani, in rappresentanza anche del sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi, Giovanni Giallombardo sindaco di Ficarazzi, Rosario Rizzolo sindaco di Misilmeri, Giovanna Bubello sindaca di Alessandria della Rocca, Alessandro Caiazzo sindaco di Buccheri e Angelo Curella assessore ai lavori pubblici del comune di Licata in rappresentanza del sindaco Angelo Balsamo.

Palermo, 10 lug- “Al centro della riunione la fattibilità di alcuni interventi prioritari e non più rinviabili in tema di viabilità, tra cui la manutenzione straordinaria su Strade Statali.

Tra essi, la necessità di intervenire sulla SS 118 corleonese-agrigentina, arteria fondamentale per 16 centri dell’entroterra palermitano e agrigentino, oggetto di richiesta formale del sindaco di chiusa Sclafani Francesco di Giorgio e del sindaco di Corleone, Nicolò Nicolosi.

Restando sulla SS 118, in connessione con la SS 115 sud occidentale sicula, è stata richiesta dalla sindaca di Alessandria della Rocca, Giovanna Bubello, una bretella di collegamento veloce con la SP 32, 18 km da Cianciana a Ribera, che consentirebbe di porre fine ad una situazione di isolamento geografico. Sempre nell’agrigentino, richiesta la realizzazione di rotonde e svincoli sulla statale 115, lungo il tratto che ricade all’interno del territorio comunale di Licata, per consentire il raggiungimento della città, oggi irrinunciabili stante il traffico dell’arteria, insieme all’eliminazione della pericolosa curva di Poggio di Guardia, teatro di molteplici incidenti, anche recentissimi.

Affrontata anche la tematica degli allagamenti della SS 113, che crea gravi disagi e preoccupazioni per i cittadini di Ficarazzi, Misilmeri e Villabate, con strade allagate, case invase dall’acqua e sinistri che coinvolgono le autovetture e gli automobilisti in transito.

Interventi previsti anche per il siracusano, con la richiesta del sindaco di Buccheri per l’ammodernamento della SS 124, c.d Maremonti, asse viario di fondamentale importanza per collegare Siracusa con i comuni montani degli iblei, contraddistinto da circa 2 km di tratti pericolosi con curve strette e restringimenti improvvisi.

Ringrazio il dott. Felice Morisco, direttore della Direzione Generale per le Strade e le Autostrade del MIT, il viceministro Rixi, i rappresentanti di ANAS e tutti i sindaci intervenuti. Come è emerso forte e chiaro, anche dalle precedenti interlocuzioni con i sindaci e con il vicepremier e ministro Salvini, queste richieste sono di prioritaria importanza e ci impegniamo affinché possano rientrare nella pianificazione degli interventi infrastrutturali strategici per il nostro territorio. Dobbiamo intervenire per migliorare le condizioni di sicurezza e percorribilità di questi tratti, nonché colmare alcune gravi criticità, come quella di Alessandria della Rocca, che preclude addirittura l’esercizio del diritto alla salute, stante la mancanza di un collegamento rapido con il pronto soccorso. Alcune richieste godono già di progetti, altre invece necessitano di nuovi interventi, pertanto ringrazio sia il ministero che l’Anas per la disponibilità mostrata a nuovi e ulteriori incontri al fine di approfondire soluzioni tecniche e proposte progettuali. È necessaria un’accelerazione anche in prospettiva di eventuali prossime disponibilità finanziarie, di cui mi farò personalmente portavoce con l’assessore regionale Aricò, già al lavoro per il contratto di programma, e il presidente Schifani, con la Protezione civile, oltre che con il ministro Salvini”.

Cosi in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare e Commissario della Lega Sicilia per Salvini Premier.