Amministrative, il candidato Gentile: “Accetto con rispetto il verdetto, grazie a chi ha creduto nel nostro progetto”

“Desidero innanzitutto ringraziare tutti i cittadini che hanno scelto di sostenermi e di accordarmi la loro fiducia in questa competizione elettorale. Un grazie sincero va anche a quanti mi sono stati accanto durante questa intensa campagna elettorale: assessori designati, candidati, sostenitori, amici, volontari e tutte le persone che hanno creduto nel nostro progetto politico e umano per Agrigento. Il risultato delle urne merita rispetto e, come sempre, va letto con onestà intellettuale e senza cercare scorciatoie o alibi. Ho mantenuto e rafforzato il consenso delle liste che sostenevano la mia candidatura. Non sono riuscito, tuttavia, ad intercettare quel voto che cercava un’alternativa vera, sana e credibile per Agrigento: un voto che non era di protesta, ma di desiderio autentico di cambiamento, di una città migliore”, dichiara il candidato sindaco Luigi Gentile al termine dello scrutinio. “Resta, comunque, la soddisfazione di avere condotto una campagna elettorale all’insegna della correttezza, della trasparenza e del confronto civile, mettendo al centro esclusivamente Agrigento e i suoi bisogni reali. Avrei voluto mettere la mia esperienza professionale, il mio impegno e la mia visione al servizio della città, con spirito pragmatico e con la volontà concreta di contribuire alla crescita del territorio. Accetto con serenità e rispetto il verdetto espresso dagli elettori, che rappresentano sempre la voce sovrana della democrazia. A Dino Alonge e Michele Sodano rivolgo il mio augurio più sincero per il ballottaggio. A entrambi faccio un grande in bocca al lupo, con l’auspicio che la futura guida della città possa operare esclusivamente per il bene di Agrigento, affrontando con responsabilità, equilibrio e amore per il territorio le tante sfide che attendono la nostra comunità”, ha concluso Gentile.