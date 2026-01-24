Porto Empedocle

Furto in una villetta a Porto Empedocle: ladri in fuga nonostante l’allarme

All’arrivo dei Carabinieri i ladri erano già riusciti a dileguarsi nel nulla portando via preziosi, denaro contante e anche una console PlayStation.

Pubblicato 17 ore fa
Da Redazione

Ladri in azione in una villetta di contrada Masseria, a Porto Empedocle. Ignoti, con il volto coperto, si sono introdotti nell’abitazione riuscendo a mettere a segno un furto nonostante l’attivazione del sofisticato sistema di allarme. A lanciare la segnalazione è stata l’azienda che gestisce l’impianto di sicurezza, collegato alla casa. Sul posto si sono precipitati i carabinieri, ma all’arrivo delle pattuglie i ladri erano già riusciti a dileguarsi nel nulla, portando via preziosi, denaro contante e anche una console PlayStation.

L’intera azione è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza: nei filmati si vedono chiaramente più persone incappucciate mentre rovistano tra armadi e cassetti alla ricerca di oggetti di valore. In pochi istanti sono entrati in funzione sia la sirena sia il sistema nebbiogeno, che ha saturato l’ambiente domestico con una fitta coltre di nebbia artificiale. Misure che, tuttavia, non sono bastate a impedire la fuga dei malviventi.

Il bottino, non è stato ancora quantificato con precisione. I carabinieri acquisiranno i filmati di videosorveglianza dall’azienda per tentare di risalire all’identità dei responsabili del raid.

