Porto Empedocle, opposizione all’attacco: “Comune al collasso”

Seduta di fuoco ieri sera in Consiglio comunale. Al centro del dibattito, l’interpellanza presentata dai consiglieri di opposizione Salvatore Ersini, Gerlando Di Francesco, Antonino Traina e Melania Nuara sullo stato di crisi finanziaria del Comune e sul rischio, ormai concreto, di un secondo dissesto.

Il sindaco Calogero Martello, nella sua risposta, non ha fornito cifre né piani dettagliati, limitandosi a scaricare le responsabilità sulle amministrazioni precedenti e a ribadire generiche rassicurazioni su un futuro piano di riequilibrio. Una replica che ha acceso ulteriormente la miccia.

Il consigliere Ersini ha attaccato parlando di “conti allo sbando e situazione drammatica”, mentre Di Francesco è andato oltre, denunciando inerzia e opacità da parte dell’amministrazione e chiedendo apertamente al primo cittadino di rassegnare le dimissioni. In caso contrario – ha annunciato in aula – verrà depositata una mozione di sfiducia.

A rafforzare la linea dura, lo stesso Ersini che, tornando in replica, si è accodato alla richiesta di dimissioni. Si è così formato un fronte compatto dell’opposizione che, davanti a una maggioranza apparsa silenziosa e in difficoltà, ha di fatto aperto la crisi politica.

Unico intervento a difesa del sindaco quello del consigliere Grassonelli, che ha tentato di giustificare la linea dell’amministrazione parlando di un buon lavoro già avviato sul piano di riequilibrio. Parole accolte con freddezza, mentre in aula restava l’eco delle accuse di fallimento politico e gestionale rivolte al primo cittadino.

Il tema finanziario si conferma il vero nervo scoperto della città: i numeri parlano di debiti crescenti, fornitori non pagati e servizi sempre più in affanno. E dopo il botta e risposta di ieri, l’ipotesi di una mozione di sfiducia non appare più come una minaccia, ma come uno scenario imminente.