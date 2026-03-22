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Akragas vittoriosa a Scordia ma il Priolo non si ferma
Da segnalare, nel primo tempo, il rigore neutralizzato da Cagnina
La corsa dell’Akragas, o meglio la rincorsa, non conosce sosta. I biancazzurri vincono anche a Scordia con una rete del capitano Alfonso Cipolla al 21’ della ripresa (complice la sfortunata deviazione di Foti) ma il distacco dalla capolista non diminuisce.
Il Priolo, infatti, battendo per 4-3 il Noto, rimane saldamente al comando con quattro punti di vantaggio e una giornata in meno da giocare.
Da segnalare, nel primo tempo, il rigore neutralizzato da Cagnina
Angelo Gelo
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