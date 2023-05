Aragona, finisce fuori strada con l’auto: un ferito

Incidente stradale nel tardo pomeriggio lungo la strada statale 189, nei pressi del bivio per Aragona. Un uomo è rimasto ferito dopo che ha perso il controllo dei veicolo ed e’ finito in fondo ad una scarpata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed il personale sanitario. Le condizioni del conducente non sono gravi ed e’ stato soccorso e trasferito in ospedale per le cure mediche del caso.