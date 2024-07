Bloccata consegna di mezzo chilo di cocaina a Favara, 2 arresti 

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Agrigento, nell’ambito di un servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno arrestato a Favara, in flagranza di reato per spaccio di cocaina, Calogero Gallo Cassarino, 41enne di Porto Empedocle e Vincenzo Parla, 52enne di Canicattì, entrambi con precedenti di polizia. I militari, agendo con prontezza, sono intervenuti durante la cessione di 500 grammi di cocaina che il primo stava effettuando, all’interno della propria autovettura, in favore del secondo.

Nell’occasione sono stati sequestrati anche 700 euro, ritenuti provento dell’attività illecita. Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati tradotti presso la locale Casa Circondariale “San Lorenzo”, come disposto dalla Procura della Repubblica di Agrigento in attesa di udienza di convalida, nel corso della quale il G.I.P. convalidava l’operato dei militari, disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. Il successivo giudizio di merito vaglierà le responsabilità dei soggetti, le quali non sono ancora definitivamente accertate. L’operazione testimonia il costante impegno dei Carabinieri nel contrasto allo spaccio di stupefacenti e nella tutela della sicurezza dei cittadini.